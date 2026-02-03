Bolu’da Aniden Bastıran Sağanak Yağış Zorluklar Yarattı

bolu-da-aniden-bastiran-saganak-yagis-zorluklar-yaratti

Kent merkezinde akşam saatlerinde aniden başlayan yağış, hazırlıksız yakalanan vatandaşları zor durumda bıraktı. Yağmurun aniden bastırmasıyla dışarıda bulunan birçok kişi, yağmurdan korunmak için binaların saçaklarının altına sığındı.

TRENDİK OLUMSUZ ETKİLERİ

Yağışın etkisiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, ana yollar üzerinde de yoğun trafik oluştu. Sürücüler, görüş mesafesinin azalması ve yollardaki su birikintileri dolayısıyla dikkatli bir şekilde araç kullandı.

ALARM DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, yağmurun yarına kadar devam edeceği öngörülüyor. Bu nedenle vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Ayrıca, yetkililer oluşabilecek sel ve taşkın risklerine karşı sürücülerin daha tedbirli davranması gerektiğini de hatırlattı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

