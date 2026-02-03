Kamyonet Arızası Nedeniyle Eylem Gerçekleştirildi

İddialara göre, bir firma 2024 Mart ayında SsangYong markalı sıfır kilometre bir kamyonet satın aldı. Şirket sahibi, 100 bin kilometreye kadar ücretsiz bakım sunulduğu gerekçesiyle aracı en son 94 bin kilometrede bakıma getirdi. Yapılan bakım sırasında motor kısmında herhangi bir sorun tespit edilmedi. Ancak, araç 101 bin kilometreye ulaştığında motor arızasıyla karşılaştı. Kamyonet, servise götürüldüğünde motorunun tamamen çalışamaz durumda olduğu bilgisi verildi. Firma, aracın 6 bin kilometre önce bakıma getirildiğini ve o süreçte bir arızanın gözlemlenmediğini öne sürerek, motor arızasında firmanın sorumlu olduğunu ifade etti ve ya motor onarımının yapılmasını ya da yeni bir motor talebinde bulundu. Fakat, SsangYong bu durumu kabul etmedi.

FİRMADAN EYLEM

Bunun üzerine, aracın satın alındığı Kavaklı Mahallesi’ndeki SsangYong bayisine gelen firma yetkilileri, kamyoneti vinç yardımıyla asarak eylem gerçekleştirdi. Eylemciler, aracın üzerine “Alma, kandırılma. Satarken gösterilen memnuniyet, satıştan sonra sağlanmıyor” yazılı pankart astı. Eylem bir süre sonra sona erdi. SsangYong yetkilileri, aracın sıfır olmadığını, 100 bin kilometreye kadar garanti kapsamının geçerli olduğunu, ancak aracın bu sınırın üzerinde bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, iki normal bakımın (10 bin ve 40 bin kilometre) yaptırılmadığını belirtildi.

MÜŞTERİYE YANIT

Müşterinin aracının garanti kapsamında yapılmasını talep etmesinin haksız ve hukuksuz olduğunu vurgulayan firma yetkilileri, bu durumdan dolayı medyayı da sürece dahil ettiğini ifade etti. Yasal haklarını kullanmak için hukuk müşavirliği olarak çalışma sürdürdüklerini aktardılar.

