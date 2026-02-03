Kastamonu’da 11 Bin Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu’da uyuşturucu tedavisi ve ticaretiyle mücadele eden emniyet birimleri önemli bir operasyona imza attı. Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezine yüksek miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan takip ve kovalamaca sonucunda, şüpheliler yakalandı. Kovalamaca sırasında yol kenarına bırakılan bir valiz ile şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda toplamda 11 bin 73 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Yakalanan A.A., A.S.U., F.N.H., H.K., M.D. ve S.P., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kastamonu Adliyesi’ne sevk edildi.