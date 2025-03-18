Bolu’da Kış Hızla Geri Döndü

HAVA SICAKLIĞI DÜŞTÜ

Bolu’nun yüksek kesimlerinde ve Gerede ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü. Bu durum, bölgeyi etkisi altına alan hafif yağmurun karla karışık yağışa dönüşmesine yol açtı. İlk başta yağmur şeklinde başlayan bu yağış, özellikle Gerede ilçe merkezinde kar şeklinde kendini göstermeye başladı. Kar yağışının ardından, beyaz örtü ilçenin her tarafını sarmalayarak doğayı kış manzarasına dönüştürdü. Yağış, aralıklarla Gerede merkezinde ve çevre yaylalarda etkili oldu; kar kısa sürede yol kenarlarına, çatıya ve ağaç dallarına beyaz örtü olarak serildi.

KAR YAYLALARDA ETKİLİ OLDU

Gerede ilçe merkezine düşmeye başlayan kar, şehir yaşamını da etkileyerek sabah saatlerinde beyaz örtü ile kaplanmış yollar ve doğa manzaraları sundu. Karın etkisiyle görüş mesafesinin bazı alanlarda azaldığı gözlemlendi, ancak buna rağmen ilçede günlük yaşam devam etti. Bölgedeki yaylalar, karla kaplanan alanlarla birlikte görsel açıdan bir şölen sundu ve yerleşim yerleri de beyaza büründü. Yüksek kesimlerdeki kar yağışı, yerel halkın bu mevsimi nasıl karşılayacağı ve ulaşımda yaşanabilecek zorluklar hakkında düşüncelere yol açtı. Ancak doğanın sunduğu bu manzara, kışın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne çıkardı.