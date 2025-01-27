Bolu’da Otel Yangınında Aile Yasına Boğuldu

YANGINDA HAYATINI KAYBEDENLER MANİSA’DA UĞURLANDI

Bolu Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında yaşamını yitiren Dr. Öğretim Görevlisi Kübra Tonguç Altın ile kızı Alya Altın, baba evleri Manisa’nın Soma ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. Yangından yaralı kurtulan ailenin babası Hilmi Altın, cenaze merasiminde bir elini kızının ve diğer elini eşinin tabutuna koyarak ayakta durmaya çalıştı. İzmir’de yaşayan Altın ailesi, tatil amaçlı gittikleri otelde çıkan yangın sonrası büyük bir acı deneyimledi.

SOSYAL MEDYADA DUYGUSAL PAYLAŞIM

Eşini ve kızını yangında kaybeden baba Hilmi Altın, yaşadığı trajediyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Altın, “Olay günü eşim Kübra’nın ‘Hilmi kalk yangın var, bize yetiş!’ sözü ile gözümü açtığımda karşımda eşimi ve kızımı koşarak odadan çıkarken gördüm. Ben giyinip odadan çıktığımda ise (tahmini 30-50 saniye farkla) çok yoğun zehir gibi bir dumanla karşılaştım ve nefes almak imkansızdı” dedi. Yangının çıkışıyla ilgili yaşadığı yoğun anları paylaşan Altın, “Merdivenleri birkaç kez denesem de bulamadım. Eşimin ve çocuğumun erken davranmasının kurtulmalarına yardım ettiğini düşünerek 8. katta çaresizce ileri geri giderken arkadaşlarımıza koridorda rastladım. Onlarla beraber diğer arkadaşlarımız Yalçın ailesinin odasına sığındık” şeklinde duygularını aktardı.