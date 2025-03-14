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Bolu’da Seyir Halindeki Tır Yandı

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OLAYIN GELİŞİMİ

Bolu’da TEM Otoyolu’nun Cankurtaran mevkiinde, Ankara yönünden İstanbul istikametine giden bir tır, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracını güvenli bir noktaya park etti.

AÇIKLAMA VE YARDIM

Bölgeden geçen oto kurtarıcı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Tır şoförüne destek veren oto kurtarıcı, yanında bulunan halat yardımıyla tırın dorsesini alevlerden korumayı başardı.

TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevlere kapılan tır, kullanılamayacak duruma geldi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek küle dönen tırda soğutma işlemleri yaptı.

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