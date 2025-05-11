Bolu Dağı’nda Sis, Trafiği Etkiledi

D-100 KARAYOLUNDA SİS ETKİSİ

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ankara ile İstanbul arasında önemli bir güzergah olan bu yolun Bolu Dağı kesiminde, sürücüler zor anlar yaşıyor. Her iki tarafta da polis ve Karayolları ekipleri devrede, güvenli sürüş için gerekli önlemleri alıyor.

Kara yolunun Düzce kesiminde bulunan Bakacak ve Karanlıkdere ile Bolu tarafındaki Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü. Bu durum, güzergahı kullanan sürücülerin dikkatli olmalarını gerektiriyor. Ekipler, sürücülerden hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyarılarda bulunuyor.