Bolu Dağı’nda Sisin Etkisi Başladı

D-100 KARA YOLUNDA SİS ETKİSİ ARTIYOR

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ankara ile İstanbul arasında önemli bir geçiş güzergahı olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı bölgesinde etkili olan sis nedeniyle, sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Polis ve Karayolları ekipleri, güvenli bir yolculuk için sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyarıyor.

Kara yolunun Düzce kesiminde bulunan Bakacak ve Karanlıkdere ile Bolu tarafındaki Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkilerinde, görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü. Bu durum, güzergahı kullanan sürücülerin dikkatli ilerlemesini zorunlu kılıyor. Sis nedeniyle, trafik güvenliğini artırmak adına yetkililerin uyarılarına kulak vermek büyük önem taşıyor.