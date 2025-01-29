Bolu Yangın Faciasının Sorumlusu Halit Ergül

HALİT ERGÜL’ÜN HAYATI

Halit Ergül, Bolu merkezine bağlı ‘Susuzkınık’ köyünde dünyaya geliyor. İki ablasıyla birlikte sade bir köy yaşamı sürüyordu. İlk ve ortaokul sonrası lise için Bolu’ya gidip gelmeye başlayan Ergül, yaz aylarında birçok köylü gibi odunculuk işlerine yöneliyor. 1978 yılında Rizeli Mazhar Murtezaoğlu, Kartalkaya’ya ilk oteli olan ‘Kartal’ı açtığında, köydeki birçok kişi gibi Ergül de burada çalışmaya başlıyor. Otelin muhasebe bölümünde vazife almasının yanı sıra, dönemin gereksinimlerine uygun olarak ‘getir götür’ işlerini yapıyordu. Üniversite eğitimine yönelmedi.

DUYGUSAL İLİŞKİ VE EVLİLİK

Ergül, otelin sahibi Mazhar Murtezaoğlu’nun kızı Emine Murtezaoğlu ile tanışıyor. Zamanla bu tanışıklık duygusal bir ilişkiye dönüşüyor ve sonunda Emine Murtezaoğlu’nu istemeye gidiyorlar. Başlangıçta baba Mazhar Murtezaoğlu bu duruma karşı çıkıyor ancak zamanla evliliğe onay veriyor. 1987 yılında evlenen Halit Ergül, otelin damadı olarak iş hayatına daha yakın bir konumda bulunuyor. Kayınbiraderi Harun, İngiltere’de eğitim almış, kitap ve piyano meraklısı biriydi; ancak ticari hırsları yoktu. Ergül, girişken yapısıyla kayınpederinin ilgisini kısa sürede kazanıyor.

İKİ OTEL DÖNEMİ

Kartal Otel’de işler yolunda gidiyor ve Mazhar Murtezaoğlu, otelin hemen yanına ‘Grand Kartal’ adında daha büyük bir otel açıyor. Bu otel de ilgi görüyor. 2004 yılına gelindiğinde, Mazhar Murtezaoğlu iki otelini çocuklarına devrediyor; Grand Kartal’ı kızı Emine’ye, Kartal’ı ise oğlu Harun’a bırakıyor. Bu bölünme ile Halit Ergül, otelin patronu oluyor. Ancak bu durum, kayınbiraderi Harun ile aralarında bir mesafe açılmasına sebep oluyor.

MAZHAR MURTEZAOĞLU’NUN SAĞLIK SORUNLARI

Mazhar Murtezaoğlu, 2007’de parkinson ve Alzheimer hastalığı nedeniyle işlerden çekilince Halit Ergül’ün yolu daha da açılıyor. Kayınbiraderiyle yaşadığı gerginlik devam ediyor. Bu durum, yan yana bulunan ‘Grand Kartal’ ve ‘Kartal Otel’in rekabetinden daha öte bir hale geliyor. Ergül’ün Kartal Otel’i almak için baskı yaptığı iddiaları ortaya atılıyor. Bu koşullar altında, Ergül ‘Gazelle’ adlı yeni bir otel açıyor ve damadı Emir Aras’ı buranın başına geçiriyor.

YANGIN FACİASI VE TUTUKLAMALAR

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayıp dalga geçen iki kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişilerin ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek’, ‘kişinin hatırasına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından soruşturma başlattı. Olayın asli faili olarak adlandırılan 4 şüphelinin gözaltı işlemleri ise devam ediyor.

TBMM’DE ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU

Mecliste temsilcisi olan siyasi partiler, Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangının boyutlarının araştırılması için TBMM’de önerge verdiler. Yangının tüm yönleriyle ele alınması ve ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının belirlenmesiyle yaşananların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması talep ediliyor. Oylamanın sonucunda, Meclis Araştırma Komisyonu kurulması karara bağlandı.

GENEL MÜDÜRDEN TALİMAT VE AÇIKLAMALAR

Otel sahibi Halit Ergül’ün tutuklu damadı Emir Aras’ın ifadesine göre, yangın sırasında otelde bulunduğu ve o esnada bilgisayarlarla uğraştığı belirtildi. Aras, “Yangın sırasında ben otelde, 7. kattaydım. Kızım yanımdaydı. Gece telefonum çaldı ve yangın olduğu söylendi” diyerek olayın gelişimini aktardı. Yangının kaynağının ise mutfaktaki bir kazadan çıktığı düşünülüyor.

SKANDAL TALİMATLAR

Fırtınanın büyüdüğü gece, Grand Kartal Otel çalışanları arasında verilen talimatlar da dikkat çekti. Biri “Yukarıdaki aşçı ‘ufak bir yangın var’ diyerek personeli uyandırdı ve hemen odayı boşaltmamızı istedi” şeklinde konuşarak durumu aktardı. Yangın olayının üstünü kapatmaya yönelik talimatların verildiği belirtiliyor. Yangının kaynağına dair bilgiler, müdahale yöntemlerinin hatalı olduğu yönünde ve bu durum gönül rahatlığı ile çözülmemiş durumda kaldı.