Bolu Yangınından Sonra 4-5. Kat Kritik

BOLU İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNDEN AÇIKLAMA

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Bolu İl Müdürlüğü ekipleri tarafından otelde meydana gelen yangın sonrası yapılan incelemelerin sonucunda binaya “ağır hasarlı” raporu verildiği hatırlatıldı.

HASAR TESPİTİNDE KRİTİK GÖZLEMLER

Yanan otelde akademisyenlerden oluşan bir heyetin incelemelerde bulunduğu ifade edilen açıklamada, “İncelemenin ardından ayrıntılı hasar tespit raporu yayımlanarak başsavcılığa sunuldu” denildi. Binanın kolonları, kirişleri ve döşemeleri üzerinde inceleme yapan heyet, 7663 Sayılı Hasar Tespit Genelgesi çerçevesinde yangının etkisinin oldukça fazla olduğu ve 4. ile 5. katların kritik olduğu belirtilerek, binanın “ağır hasarlı” olarak değerlendirilmesinin uygun olacağına kanaat getirdi. Bu rapor doğrultusunda binaya herhangi bir idari işlem yapılmadan önce devam eden hukuki süreçlerin tamamlanması ve bilirkişi raporunun beklenmesinin uygun olacağı görüşü paylaşıldı.