Bölücü Terör Örgütü Detaylı Takip Edilecek

TOPLANTININ DETAYLARI

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kritik toplantıda alınan kararları duyurdu.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Toplantıda; PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurtiçinde ve yurtdışında kararlılık ve başarıyla süren operasyonlar hakkında bilgi sunuldu. Ayrıca, “bölücü terör örgütünün kendisinin feshi ve uzantılarının tasfiyesi süreci titizlikle takip edilecek” denildi. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlığı, milletimizin feraseti ve azmi, devletimizin dirayeti sayesinde terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağının altı çizildi.

SURİYE POLİTİKALARI

Türkiye’nin, Suriye’de yeni yönetimin kalıcı huzur ve istikrarının sağlanması ile ülkenin tüm terör örgütlerinden arındırılması yönündeki çabalarına desteğini sürdüreceği belirtildi. İstikrarı bozmak amaçlı kışkırtmalar dikkatle izlendiği ve Suriye’nin toprak bütünlüğü ile tüm dini, mezhebi ve etnik kimlikleri koruma yaklaşımının devam edeceği vurgulandı.

FİLİSTİN MESELESİ

Filistin konusundaki güncel durum ele alınırken, “İsrail’in ısrarla tatbik ettiği soykırım, istila ve işgal politikalarına son vermesi ve bir an evvel ateşkes rejimine geri dönmesi” gerektiğine dikkat çekildi. Gazze halkının özgürce yaşayabilmesi için gerekli yasal adımların atılacağı ve harap olan bölgenin yeniden inşası için sürdürülen çabaların vurgulandığı ifade edildi.

RUSYA-UKRAYA SAVAŞI’NA YAKLAŞIM

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda müzakerelere ve diplomatik çabalara öncelik veren bir sürece girilmesinden memnuniyet duyulduğu vurgulandı. Ülkemizin, süreçte adil ve onurlu bir anlaşma sağlanması için inisiyatif üstlenmeye devam edeceği belirtildi.

BOSNA HERSEK DESTEĞİ

Bosna Hersek’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteğin bir kez daha teyit edildiği ifade edildi. Türkiye’nin, Balkanlar’daki huzur ortamını olumsuz etkileyebilecek gelişmeleri izleyeceği ve bölgedeki barış ve istikrarı koruyacağı kaydedildi.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Türkiye’nin; jeopolitik konumunun sunduğu imkânlar, üstün askeri gücü ve gelişmiş savunma sanayisi ile güvenlik ve istikrar alanında sunduğu katkılara dikkat çekildi. Ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin canlanması ve Avrupa’nın güvenliğine yönelik planlamalarda Türkiye’nin vazgeçilmez rolüne vurgu yapıldı. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuldu.