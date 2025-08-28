Borçlular Dikkat! SgK 10 Yıl Aşım Süresi

SGK’DEN ÖNEMLİ DÜZENLEME

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenler, sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının prim borçlarıyla ilgili yeni bir düzenleme gerçekleştirdi. 26 Ağustos’ta yayımlanan genelge ile borçların zaman aşımı süresi, icra takipleri ve borçların tespitine dair yeni kurallar belirlendi. Yapılan düzenlemeye göre, sosyal güvenlik alacakları için zaman aşımı süresi 10 yıl olarak belirlendi. Ayrıca, zaman aşımına uğrayan borçlar; ihalelerde “borcu yoktur” yazısı alınmasına engel olmayacak ve genel sağlık sigortalılarının sağlık hizmetine erişimini de kısıtlamayacak.

ZAMAN AŞIMI KURALLARI

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, düzenlemeyle ilgili detayları köşesinde şöyle aktardı: “SGK’nın prim ve diğer alacakları, mahkeme kararı sonucu doğmuş ise; mahkeme kararının kesinleşme tarihinden itibaren zaman aşımı süresi 10 yıl olacak. SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından yapılan tespitler sonucu borç tespit edilirse, rapor tarihinden itibaren zaman aşımı süresi yine 10 yıl olacak.” Ayrıca, amme alacaklarında zaman aşımı süresinin beş yıl olduğu belirtilirken, sosyal güvenlik alacaklarının 10 yıl olduğuna dikkat çekildi. Prim ve diğer alacakların zaman aşımına girdiğinin anlaşılması durumunda, borçlulara Borç Bilgilendirme Formu gönderilecek ve 15 gün içinde borçlarını ödemeleri istenecek.

BORÇLARIN İŞLEYİŞİ

Borcunu kendi rızası ile ödeyenler, SGK tarafından kabul edilecek. Ancak zaman aşımına uğrayan borçlar için herhangi bir mahkeme ilamı gerekmeyecek ve bu borçlar icra servisine gönderilmeyecek. Zaman aşımına giren borç tutarları artık işverenler ve genel sağlık sigortası borcu olanların bankalar üzerinden yaptıkları ödemelerde prim borç sorgusunda gösterilmeyecek. Ancak bu borçlar, sorgu ekranlarında ayrı bir borç sorgu tipi olarak yer alacak. Borcu olan kişiler, borçlarının zaman aşımına uğradığını göstermek üzere mahkemeye gitmeden itirazda bulunabilecek ve bu itirazlar SGK tarafından değerlendirilecek. Zaman aşımına girdiği tespit edilen icra takip dosyası iptal edilecek.

ANLAŞMAZLIKLARIN AZALMASI BEKLENİYOR

SGK’ya olan ve zaman aşımına uğramış borçlar üzerindeki tartışma, bu durumda olan kişi ve kurumların ihalelerde “borcu yoktur” yazısı alamaması ve SGK tarafından sunulan teşvik ve desteklerden yararlanamamasıyla ilgiliydi. Bu nedenle SGK ile taraflar arasındaki anlaşmazlıklar hukuka yansıyordu. Yeni genelge ile SGK, bu konuda önemli bir değişiklik yürürlüğe koydu. Yapılan yeni düzenleme ile zaman aşımına girmiş borçlar; SGK tarafından verilecek “borcu yoktur” yazısında, teşvik ve desteklerden yararlanmada ve ihalelerde dikkate alınmayacak. Ayrıca, zaman aşımına uğramış borçlar, genel sağlık sigortalısının sağlık hizmetine erişimini de etkilemeyecek.