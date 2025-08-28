Borçlulara Dikkat! SGK 10 Yıl Aşım

ÖNEMLİ DÜZENLEME AÇIKLANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenlerin, sigortalıların ve genel sağlık sigortalılarının prim borçlarına dair büyük bir düzenleme yaptı. 26 Ağustos’ta yayımlanan genelge ile borçların zaman aşımı süresi, icra takipleri ve borçların tespitine yönelik yeni kurallar getirildi. Bu düzenlemeye göre, sosyal güvenlik alacaklarında zaman aşımı süresi 10 yıl olarak belirlendi. Ayrıca, zamanaşımına uğrayan borçlar, ihalelerde “borcu yoktur” yazısı almak için engel teşkil etmeyecek ve genel sağlık sigortalılarının sağlık hizmeti almasını da engellemeyecek.

DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, düzenlemeye ilişkin ayrıntıları köşesinde şöyle aktardı: “SGK’nın prim ve diğer alacakları, mahkeme kararı sonucunda doğmuş ise; mahkeme kararının kesinleşme tarihinden itibaren zaman aşımı süresi 10 yıl olacak. SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından yapılan tespitler sonucu borç tespit edilmişse rapor tarihinden itibaren zaman aşımı süresi yine 10 yıl olacak.” Ayrıca, amme alacaklarında zaman aşımı süresi beş yılken, sosyal güvenlik alacaklarında bu sürenin 10 yıl olduğu belirtildi.

YENİ UYGULAMALAR

Prim ve diğer alacakların zaman aşımına girdiği durumlarda, borçlulara Borç Bilgilendirme Formu gönderilecek ve borçların 15 gün içerisinde ödenmesi istenecek. Borçlular, borçlarını kendi rızası ile öderlerse, bu ödemeler SGK tarafından kabul edilecek. Zaman aşımından dolayı borçlular borçlarını ödemezse, herhangi bir mahkeme ilamı aranmayacak ve zaman aşımına girmiş borçlar icra servisine gönderilmeyecek. Ayrıca, zaman aşımına giren borç tutarları artık işverenlerin, sigortalıların ve genel sağlık sigortası borcu olanların bankalar aracılığı ile yaptıkları ödeme işlemlerinde gösterilmeyecek, ancak ayrı bir borç sorgu tipi ile sorgulanabilecek.

İCRA TAKİPLERİNE YENİ DÜZENLEME

İcra takibi başlatılan kişiler, mahkemeye gitmeden, borcunun zaman aşımına uğradığına dair itirazda bulunabilecekler. Bu itirazlar SGK tarafından değerlendirilecek ve zaman aşımına girdiği tespit edilirse icra takip dosyası iptal edilecek. SGK’ya olan ve zaman aşımına uğramış borçlar konusundaki tartışmanın temel kaynağı, bu durumdaki kişi ve kurumların ihalelerde “borcu yoktur” yazısı alamamasıydı. Yeni genelge ile bu sorun da çözülmüş oldu. Zaman aşımına girmiş borçlar artık SGK tarafından verilecek “borcu yoktur” yazısında ve teşvik ile desteklerden yararlanmada dikkate alınmayacak. Aynı zamanda, zaman aşımına uğramış borçlar, genel sağlık sigortalısının sağlık hizmeti almasında da engel oluşturmayacak.