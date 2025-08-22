Borçlunun Yakınını Aramak Yasa Dışı!

KVK KURUMUNDAN YENİ DÜZENLEME

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), borçluların yakınlarına yapılan aramalar ile bilgilendirmelerin yasa dışı olduğunu belirledi. Bu durum, hem borçlular hem de yakınlarını mağdur eden bu duruma karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. KVKK’ya gelen şikayetler, alacaklı vekillerinin borçlu ile bağlantısı olmayan üçüncü kişilerin telefon numaralarına erişip, borçluya ait ad, soyad ve borç tutarı gibi kişisel verileri paylaştığını ortaya çıkardı.

KANUNA AYKIRI UYGULAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin yalnızca hukuka uygun, belirli ve meşru amaçlarla, kişinin açık rızası olmadan işlenemeyeceğini vurguluyor. Borçlunun yakınını arayarak borç bilgilerini vermek, bu yasaya aykırı bir davranış olarak değerlendiriliyor. Meydana gelen bu ihlallerin tespit edilmesi halinde, ilgili kurum veya şahıslara idari para cezası uygulanacağı ifade ediliyor.

KVKK’nın yapmış olduğu bu açıklama, borç tahsilat süreçlerinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret edebilir. Bundan sonra alacaklılar, borcun tahsili için borçlu dışında hiçbir kişinin kişisel verisini, borç bilgisi dahil, izinsiz olarak kullanamayacak. Bu karar, kişisel verilerin korunmasını sağlamanın yanı sıra borç tahsilat yöntemlerinin daha etik ve yasal sınırlar içinde kalmasına da katkı sağlıyor. Borçluların ve yakınlarının mağduriyetini önlemeyi hedefleyen bu yeni düzenleme, vatandaşların kişisel verilerinin korunması için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.