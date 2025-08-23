Borçluya Süre Tanıyan Dönem Sona Eriyor

KONKORDATO SİSTEMİ YENİ BİR YENİDEN YAPILANDIRMA MEKANİZMASINA DÖNÜŞÜYOR

Ekonomik zorluklar yaşayan firmaların borçlarını belirlenmiş bir plan çerçevesinde ödemelerini sağlayan konkordato sistemi, yeni tasarıyla daha işlevsel bir borç yapılandırma mekanizması haline geliyor. Avukat Ege Demiralp, düzenlemenin konkordatoyu “zaman kazanma aracından çıkarıp gerçek bir yeniden yapılandırma mekanizmasına dönüştürmeyi” hedeflediğini belirtiyor.

ALACAKLILARIN SÜRECE KATILIMI ARTACAK

Yeni düzenlemenin temel odak noktası, alacaklıların korunması. Av. Demiralp’in açıklamasına göre, bundan sonra alacaklılar konkordato sürecinde daha fazla söz hakkına sahip olacak. Bu durum, borçlu şirketlerin ticari faaliyetlerinin devamını sağlamanın yanı sıra alacaklıların hak kayıplarının önlenmesine de yardımcı olacak.

KOMİSERLERİN DENETİMİ GÜÇLENDİRİLİYOR

Taslakla birlikte konkordato komiserlerinin yetki alanı genişletiliyor. Mali tablolar daha sık bir şekilde incelenecek ve komiserlerin mali açıdan denetimi yapılacak. Görev ihmali veya tarafsızlığı zedeleyen davranış sergileyen komiserler için daha ağır yaptırımlar getiriliyor.

KÖTÜYE KULLANIM ENGELLENİYOR, ŞEFFAFLIK ARTIRIYOR

Yeni düzenleme, borçluların malvarlıklarını kötüye kullanmasını önlemeye yönelik etkili denetim araçları içeriyor. Demiralp, “Bu sayede konkordato artık sadece zaman kazandıran bir yöntem olmaktan çıkacak, şeffaf ve güvenilir bir yeniden yapılandırma süreci haline gelecek” diyor.

İCRA VE İFLAS KANUNU’NDA GENİŞ DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK

Prof. Dr. Selçuk Öztek başkanlığındaki Bilim Kurulu tarafından hazırlanan bu taslak, İcra ve İflas Kanunu’nda da kapsamlı değişiklikler öngörüyor. Bu adım, Yargı Reformu Stratejisi çerçevesinde konkordato sürecinin daha etkin ve güvenilir bir hale gelmesini amaçlıyor.