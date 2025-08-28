Borcu Olan Dikkat! SGK 10 Yıl

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NDAN YENİ DÜZENLEME

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenlerin, sigortalıların ve genel sağlık sigortalılarının prim borçlarına yönelik önemli bir güncelleme gerçekleştirdi. 26 Ağustos’ta yayımlanan genelge ile borçların zaman aşımı süresi, icra takipleri ve borçların tespitine dair yeni kurallar getirildi. Bu düzenlemeye göre, sosyal güvenlik alacaklarının zaman aşımı süresi 10 yıl olarak belirleniyor. Ayrıca, zamanaşımına uğrayan borçların ihalelerde “borcu yoktur” yazısı alınmasına engel olmayacağı ve genel sağlık sigortalılarının sağlık hizmeti almasına da herhangi bir engel teşkil etmeyeceği ifade ediliyor.

ZAMAN AŞIMI SÜRESİ VE BORÇ BİLGİLENDİRME FORMU

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, düzenlemeye dair detayları köşesinde şöyle aktarıyor: “SGK’nın prim ve diğer alacakları, mahkeme kararı sonucunda doğmuş ise; mahkeme kararının kesinleşme tarihinden itibaren zaman aşımı süresi 10 yıl olacak. SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından yapılan tespitler sonucu borç tespit edilmişse rapor tarihinden itibaren zaman aşımı süresi yine 10 yıl olacak.” Ayrıca, amme alacaklarında zaman aşımı süresinin beş yıl iken, sosyal güvenlik alacaklarında bu sürenin 10 yıl olduğunu belirtiyor. Borçların zaman aşımına girdiği saptanırsa, borçlulara Borç Bilgilendirme Formu gönderilecek ve 15 gün içerisinde borçların ödenmesi istenecek.

İCRA TAKİPLERİ VE BORÇ SORGULAMA PROSEDÜRÜ

Borçlular, kendi rızasıyla borçlarını öderse, bu ödemeler SGK tarafından kabul edilecek. Aksi halde, zaman aşımından dolayı borcunu ödemeyenler için herhangi bir mahkeme ilamı aranmayacak ve zaman aşımına girmiş borçlar icra servisine gönderilmeyecek. Zaman aşımına uğrayan borç tutarları, işverenlerin, sigortalıların ve genel sağlık sigortası borcu olanların bankalar aracılığıyla yaptıkları ödeme işlemlerinde prim borç sorgusunda görünmeyecek. Ancak, bu borçlar sorgulama ekranlarında ayrı bir borç sorgu türünde gösterilecek. İsteyen işveren, sigortalı ya da genel sağlık prim borcu olan kişiler, kendi istekleriyle bu borcu ödeyebilecek.

İTİRAZ VE İHALELERDEKİ ETKİLER

Borcundan dolayı icra takibi başlatılan kişiler, mahkemeye gitmeden, borcunun zaman aşımına uğradığına dair itirazda bulunabilecek ve bu itirazlar SGK tarafından değerlendirilecek. Zaman aşımına girdiği tespit edilirse, icra takip dosyası iptal edilecek. SGK’ya olan ve zaman aşımına uğramış borçlar konusundaki tartışmaların ana kaynağı, bu durumdaki kişi ve kurumların ihalelerde “borcu yoktur” yazısı alamaması ve SGK tarafından sağlanan teşvik ve desteklerden yararlanma hakkının olmamasıydı. Yeni genelge ile SGK, bu konuda önemli bir değişikliğe gitmiş oldu. Zaman aşımına giren borçlar, SGK tarafından verilecek “borcu yoktur” yazısında, teşvik ve desteklerden yararlanmada ve ihalelerde borç olarak dikkate alınmayacak. Genel sağlık sigortalısının sağlık hizmeti alması konusunda da zaman aşımına uğramış borçların engel oluşturmayacağı ifade ediliyor.