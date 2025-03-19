Borsa, Dolar ve Euro Dalgalandı

BIST 100 ENDİKSİ DÜŞÜYOR

Borsa İstanbul’daki BIST 100 endeksi, güne yüzde 6,87’lik bir düşüşle 10 bin 60 puandan başladı. Endekste gerçekleşen sert kayıpların ardından saat 09.55 itibarıyla devre kesici sistemi devreye girdi ve işlemler geçici olarak durduruldu. BIST 100’deki kayıplar, saat 14.10 itibarıyla yüzde 7’yi aşarak devre kesicinin ikinci kez uygulanmasına neden oldu. Borsa, saat 14.38’den itibaren işlemlere yeniden başladı. Saat 16.00 itibarıyla BIST 100 endeksi, yüzde 8’lik bir düşüşle 9 bin 925 puandan işlem görmeye devam ediyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek noktaları, 10.100 ve 10.200 puanın ise direnç seviyeleri olduğunu belirtiyor.

DOLAR VE EURO YÜKSELİYOR

Dolar/TL, yüzde 11’in üzerinde bir artışla 40 seviyesini geçerek rekor kırdı. Kur, seans sırasında 38 seviyesinin altına geriledi. Euro/TL, 45 seviyesini aşmasının ardından 42 liranın altında dengelendi. Sterlin/TL ise bir ara 50 bandının üzerini test etti. Saat 16.00 itibarıyla Dolar/TL 37,95’ten işlem görüyor. Euro/TL ise 41,52 seviyesinden el değiştiriyor.

Dolar ve ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın da rekor seviyelere ulaştı. Gram altın, tarihindeki ilk kez 4 bin lirayı aşmayı başardı. Ancak, zirveden gelen satış baskısıyla gram altının fiyatı 3 bin 780 liraya kadar geriledi.