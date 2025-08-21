Borsa Düşüşle Kapanış Gerçekleştirdi

ABD BORSELARINDA DÜŞÜŞ HAKİM

ABD borsaları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yarınki Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu öncesi gerileyerek günü kapattı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde kayıpla %0,34 azalış göstererek 44.785,50 puana indi. S&P 500, %0,40 düşüşle 6.369,97 puana, Nasdaq ise %0,34 kayıpla 21.100,31 puana geriledi. Yatırımcılar, Powell’ın ekonomik görünüm ve faiz politikası ile ilgili vereceği mesajlara odaklandı. Analistler, açıklamalarda Fed’in faiz oranları ile ilgili gelecek adımlarının ipuçlarının aranacağını belirtiyor.

FED ÜYESİNDEN FAİZ AÇIKLAMASI

Powell öncesi konuşan Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun artış eğiliminde olduğunu belirtti ve “Eğer toplantı yarın olsaydı faiz indirimi için gerekçe görmezdim.” açıklamasında bulundu. Şirket bilançoları da piyasalarda önem kazandı. Walmart, yıl genelindeki kar ve satış beklentisini artırdı fakat çeyrek dönem karı beklentilerin gerisinde kalınca hisseleri %4,5 değer kaybetti. Diğer perakende devleri Home Depot, Target, Lowe’s ve TJX’in sonuçları da karışık bir seyir izledi.

İŞSİZLİK BAŞVURULARI ARTMIŞ

Makroekonomik verilerde ise, ABD’de ilk defa işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 235 bine çıkarak beklentileri aştı. Ağustos ayı imalat PMI verisi ise 53,3 ile öngörüleri geride bıraktı.