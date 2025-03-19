Borsa Düşüşte, Dolar Yükselişe Geçti

BIST 100 ENDİKSI’nde SERT DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul’daki BIST 100 endeksi, güne yüzde 6,87’lik bir azalmayla 10 bin 060 puandan başladı. Endekste kaydedilen bu ani düşüş sonrasında saat 09.55 itibarıyla devre kesici sistemi aktif hale geldi ve işlemler geçici bir süre durduruldu. BIST 100’deki kayıplar, saat 14.10 itibarıyla yüzde 7’yi aşarak devre kesicinin ikinci kez devreye girmesine yol açtı. Borsa işlemleri, saat 14.38’den itibaren yeniden başladı. Saat 16.00 itibarıyla BIST 100 endeksi, yüzde 8’lik bir düşüşle 9 bin 925 puandan işlem görmeye devam ediyor. Analistler, BIST 100 endeksinin teknik açıdan 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor.

DOLAR VE EURODAKİ YÜKSELİŞ

Dolar/TL, yüzde 11’in üzerinde bir artış göstererek 40 seviyesini geçerek rekor kırdı. Ancak seansın ilerleyen saatlerinde, kur 38 seviyesinin altına indi. Euro/TL ise 45 seviyesini aştıktan sonra 42 lira seviyesinin altında stabil hale geldi. Sterlin/TL, bir ara 50 bandının üzerini teste etti. Dolar/TL, saat 16.00 itibarıyla 37,95’ten işlem görürken, Euro/TL 41,52’ye geriledi.

Döviz ve ons altındaki artışın etkisiyle gram altın tarihindeki ilk rekorunu kırarak 4 bin lirayı aştı. Ancak, bu zirveden gelen satışların ardından gram altın fiyatı 3 bin 780 liraya kadar düştü.