Borsa Düşüşte: Kayıplar %2’yi Geçti

BIST100 KAPANIŞI VE İŞLEM HACMİ

BIST100 endeksi, günü 229,98 puanlık düşüşle 9.774,40 puandan kapatıyor. Günlük işlem hacmi ise 110,5 milyar TL şeklinde gerçekleşiyor. Borsa İstanbul’daki bu gelişmeler, beklenenden yüksek gelen enflasyon verileri ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin’e Salı günü yeni tarifeler uygulama kararı ile birlikte meydana gelen satış baskısıyla tetiklendi.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın ve ayın ilk işlem gününde %0,86’lık bir düşüşle 9.918,35 puandan işlem görmeye başladı. Endeksin günün ilk yarısında yaşadığı değer kaybı ise %1,81 olarak ölçülerek 9.823,52 puana geriledi. Gün boyunca endeks, en yüksek 9.918 puanı ve en düşük 9.749 puanı gördü.