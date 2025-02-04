Borsa Endeksi Güne Alımlarla Başladı

BIST100 GÜNE ARTIŞLA BAŞLADI

BIST100 endeksi, güne %0,45 oranında 43,79 puan artışla 9.818,19 puandan başladı. Dün açıklanan enflasyon rakamlarının beklentinin üzerinde gelmesi, satış baskısını artırarak borsa endeksinin 9800 desteğinin altında kapanmasına yol açtı. Ayrıca Trump’ın başlattığı küresel ticaret savaşları, küresel piyasalarda oluşan olumsuz havayı beraberinde getirerek açılışta endeksi etkiledi. Açılışın ardından gelen enflasyon verileri, aşağı yönlü hareketliliği destekledi. Ocak ayı enflasyonu aylık bazda %5,03 olarak açıklandı ve bu sonuç, öngörülen %4,35’in üstünde gerçekleşti.

Gelecek FAİZ KARARLARI ÜZERİNDEN ETKİLER

Bu sonuç, Mart veya Nisan ayındaki Merkez Bankası toplantılarında faizlerin sabit bırakılabileceğine dair beklentileri güçlendirdi ve bu durum fiyatlamalara yansıdı. Teknik açıdan 9.800 seviyesinin kırılması olumsuz bir sinyal olarak değerlendirilmektedir. Eğer fiyatlamalar bu seviye altında devam ederse, 9500 seviyesine doğru satıcılı hareketlerin sürmesi bekleniyor.

BANKACILIK ENDESKİ BELİRLEYİCİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Bunun yanı sıra, bankacılık endeksinin fiyat hareketleri de genel endeks için belirleyici olmaya devam ediyor. Bankacılık endeksinde hareketli ortalamaların geçtiği 14.080 seviyesi, kritik bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin korunması, piyasa yönü açısından önemli bir detay olacak.

İntegral Yatırım’ın BIST100 endeksine yönelik günlük analizi şöyle: “BIST100 endeksinde satıcılı seyir devam etti ve kritik destek bölgesi olan 9800 seviyesi altında kapanış gerçekleşti. Bu seviyenin altındaki fiyatlamalarda zayıf seyrin sürmesini bekleyebiliriz. Alt tarafta 9500 seviyesi kritik destek olarak gündemde. Yukarı yönlü hareketin yeniden güç kazanabilmesi için 9800 seviyesinin aşılması gerekiyor. Aksi takdirde, 10000 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.” Destek seviyeleri; 9660, 9570 ve 9500, direnç seviyeleri ise; 9800, 9850 ve 9920 olarak kaydedildi.