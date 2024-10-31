“Borsa Endeksi Olumsuz Trend İzledi”

BİST 100 ENDİKSİNDE TAHMİN EDİLEN DÜŞÜŞ

BIST100, günü %1,58 oranında 142,67 puanlık bir düşüşle 8.863,88 puandan tamamladı. Gün içerisinde işlem hacmi ise 66,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Borsa, bugün satıcı ağırlıklı bir seyir izledi. Önceki gün, 9.006,55 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,96 puan ve %0,02 azalışla 9.004,60 puandan başladı.

PİYASADAKİ DALGALANMALAR

Günün ilk yarısında %0,29 değer kaybederek 8.980,44 puana gerileyen BIST100’de son saat diliminde satışlar daha da derinleşti. Böylece, günü %1,58 düşüşle 8.863,88 puandan kapatmış oldu. Bu düşüş, piyasalardaki dalgalanmaları ve yatırımcıların tepkilerini ortaya koyuyor.