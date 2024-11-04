Borsa Endeksinde Sert Düşüş Yaşandı

BORSA ENDENKSI DÜŞÜŞ YAŞADI

Borsa endeksi, günü %2.49 oranında -221.12 puan kayıpla 8.663,88 puanda kapattı. Bugün işlem hacmi 68,073 milyar TL olarak kaydedildi. BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izledi. BIST 100’de satışlar gün boyunca sürdü ve endeks, günlük kayıplarını %3 seviyesine kadar çıkardı.

Bugün en fazla düşüş yaşayan sektörler arasında bankalar %5’e ulaşan kayıplarla ilk sırada yer aldı. Gıda sektörü ise yaklaşık %4 oranında geriledi. Bugün açıklanan enflasyon verileri, Ekim ayında da beklentilerin üzerinde kalmayı sürdürdü, bu da TCMB’nin faiz indirim döngüsünün gecikebileceğine dair beklentilerin artmasına neden oldu. Bu gelişmeler eşliğinde BIST’te satış baskısının devam ettiği gözlemlendi.

Endeks, gün içerisinde en düşük 8610, en yüksek ise 8862 puan seviyelerini gördü.