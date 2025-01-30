Borsa Güne Yatay Seyirle Başladı

GÜN BAŞLANGICI VE ENDİKSTE HAREKETLİLİK

BIST100, güne %0,18 oranında 18,38 puan artışla 10.095,36 puandan başladı. BİST 100 endeksi, önceki işlem günündeki yükselişinin ardından dünde alıcı bir başlangıç yaptı. Ancak gün boyu alımları devam ettiremeyerek endeks, dünkü işlem gününe 18,46 puan artışla 10.140 puandan başladı. Gün sonunda ise %0,44 değer kaybederek 10.076 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Endeks, gün içerisinde 10.076-10.180 bandında hareket etti.

PİYASA İŞLEM HACMİ VE SEKTÖREL PERFORMANS

Borsa İstanbul, 102,0 Milyar TL işlem hacmi ile günü tamamladı. 24 şirket günü pozitif olarak kapatırken, 74 şirket negatif bir sonuç aldı. En çok artan sektör endeksi “Ticaret, Hizmet ve Ulaştırma” olurken, en çok düşen sektör endeksi ise “Kobi-Sanayi, Madencilik ve Taş-Toprak” olarak kaydedildi. Endekse puan bazında en yüksek pozitif etki; Bim Mağazaları, Migros ve Türk Havayolları hisselerinden gelirken, en yüksek negatif etki, Akbank, Koç Holding ve Aselsan hisselerinden geldi.

KAPANIŞTAKİ DURUM VE ORTALAMALAR

Önceki işlem günündeki yükselişin aksine, yön arayışında olan endeks, günün en düşük seviyesinden kapanış yaptı. Bununla birlikte endeks, 22 ve 50 günlük ortalamalarının üzerinde seyrini korumayı başardı.