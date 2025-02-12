Borsa Güne Yükselişle Başladı

GÜNE ARTIŞLA BAŞLAYAN BIST100 ENDESİ

Borsa İstanbul BIST100 endeksi, %0,13 artışla 12,92 puanlık bir yükselişle 9.895,71 puandan güne başladı. Önceki gün %0,38 artışla 9.882,79 puanda kapanan endeks, işlem hacminde 83,4 milyar TL seviyelerini gördü. Yer alan verilere göre, mali endeks %0,22, hizmetler endeksi %0,81 değer kazanırken, sanayi endeksi %0,04 ve teknoloji endeksi %0,06 değer kaybetti. BIST 100 içerisinde işlem gören hisselerden 48’i değer kazanırken, 49’u değer kaybetti. En çok ilgi gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Erdemir ve İş Bankası (C) yer aldı.

KÜRESEL PİYASALARDA FED AÇIKLAMALARI

Küresel piyasalardaki gelişmelerde ise, FED yetkililerinin yaptıkları açıklamalar öne çıkıyor. FED Başkanı Jerome Powell, faiz indirimleri konusunda acele etmeyeceklerini ve mevcut politikalarının iyi bir şekilde konumlandığını vurguladı. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ise, enflasyonun yüksek seyrettiğini ve faiz indirimlerinin yakın zamanda mümkün görünmediğini belirtti. New York Fed Başkanı John Williams ise, ABD büyümesinin 2025-2026 yıllarında %2 civarında olacağını tahmin etti, fakat ekonomik görünümdeki belirsizlikler konusunda uyarıda bulundu.

TEKNİK GÖRÜNÜM ANALİZİ

Bulls Yatırım, teknik görünüm bülteninde önemli bir analiz sunuyor: “Gün içi geri çekilmelerde 9.850 – 9.790 – 9.725 puan seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 9.990 – 9.925 – 9.966 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.” Bu analiz, yatırımcıların gün içindeki hareketlerde hangi seviyeleri dikkate alması gerektiğini gösteriyor.