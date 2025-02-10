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Borsa Günü Düşüşle Kapattı

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Borsa İstanbul BIST100 Endeksi Güne Artışla Başladı

Borsa İstanbul BIST100 endeksi, yeni güne %0,10’luk bir artışla 10,41 puanlık bir yükselişle 9.962,07 puandan başlamış durumda. Ancak, günün ilk yarısına gelindiğinde endeks, %0,5 değer kaybederek 9.902,31 puana geriliyor.

Haftanın İlk İşlem Günü Düşüşle Tamamlandı

Kapanışa doğru satışların derinleşmesi sonucunda, BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %1,06’lık bir düşüşle 9.845,85 puandan kapatıyor. Geçtiğimiz Cuma günü ise aynı endeks %1,11’lik bir artışla 9.951,65 puandan kapanmış ve endekste işlem hacmi 103,0 milyar TL olarak gerçekleşmiş.

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