“Borsa Günü Satışlarla Tamamladı”

BIST 100 ENDİKSİ YÜKSELDİ

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0,17 artışla 8.961,03 puandan başladı. Önceki işlem gününde BIST 100 endeksi, pazartesi gününün yarım işlem saatinde %0,42 primle 8.945 puan seviyesinden kapanış gösterdi.

MEHMET ŞİMŞEK’İN AÇIKLAMALARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan’daki Future Investment Initiative Konferansı’nda yaptığı konuşmada, “En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin bir çok makroekonomik zorluğu aştığını belirten Şimşek, “Merkez Bankası rezervleri 1,5 yıl içinde 100 milyar dolar arttı” ifadesini de kullanarak son 20 yılda ülkenin büyüme oranının ortalama %5’in üzerindeki seyrine dikkat çekti.

PİYASALARDAKİ SEYİR

Dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yurt içindeki piyasalar kapalıydı. Ancak ABD’de Wall Street Endeksleri, gün içinde karışık bir görünümle işlem gördü. Dow Jones Sanayi Endeksi %0,36 kayıplarla seansı kapatırken, S&P500 9 puan artışla %0,16 yatay pozitif bir şekilde tamamladı. Teknoloji endeksi Nasdaq100 ise %0,78 artış gösterdi.

ANALİZLER VE DESTEK-DİRENÇ SEVİYELERİ

Ahlatcı Yatırım’ın günlük BIST bülteninde yapılan analizde, “Borsa İstanbul 100 Endeksi’nde bugün 8961 öncelikli direnç noktasıdır. Bu seviyenin aşılması halinde yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 8977 ve 9000 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olumsuz senaryolarda ise 8923 öncelikli destek olarak izlenirken, 8900 ve 8884 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak dikkat çekiyor.” şeklinde ifadeler yer aldı.

Destek ve direnç seviyeleri şu şekildedir:

Dirençler: 8961 / 8977 / 9000

Destekler: 8923 / 8900 / 8884