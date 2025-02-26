Borsa Günü Yükselişle Kapadı

BIST 100 ENDİKSI YÜKSELİYOR

BIST 100 endeksi, önceki kapanış değerine göre 121,63 puan artış gösterdi ve toplam işlem hacmi 88 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 2,52 oranında bir değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,31 oranında artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan bankacılık olurken, en fazla kayba uğrayan sektör ise yüzde 2,60 ile tekstil deri oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİK

Küresel piyasalar, makroekonomik verilerden gelen sinyaller ve ABD Başkanı Donald Trump’ın takip ettiği politikaların yarattığı belirsizliklerle dalgalı bir seyir izliyor. Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri ile yurt dışında ise ABD’de büyüme verileri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve dayanıklı mal siparişleri gibi önemli verilerin öne çıkacağını belirtiyor.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.650 ve 9.750 seviyeleri direnç alanları olarak öne çıkıyor. Bunun yanında 9.400 ve 9.350 puanları ise destek konumunda yer alıyor. Bu seviyeler yatırımcılar için önemli göstergeler oluşturarak piyasa hareketlerini yönlendirebilir.