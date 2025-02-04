Borsa İlk Yarıda Pozitif Seyretti

BIST 100 ENDİKSİNDE YÜKSELİŞ GÖRÜLÜYOR

Günün ilk yarısında yükseliş gösteren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,26 puan ve yüzde 0,27 artışla 9.800,66 puana ulaştı. Toplam işlem hacmi 40,4 milyar lira seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,81 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 0,32 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,57 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 1,69 ile ulaştırma oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA KARMAŞIK SEYİR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e eklediği yüzde 10’luk gümrük vergisi ile ilgili gelişmelerin risk iştahını olumsuz etkilemesi sonucu karmaşık bir tablo sergileniyor. Analistler, öğleden sonra yurt içindeki reel efektif döviz kuru, finansal kesim dışındaki şirketlerin döviz varlık ve yükümlülüklerini, yurt dışında ise ABD’de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerini takip edeceklerini aktarıyor. Bununla birlikte, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.900 ve 10.000 puanın direnç seviyeleri, 9.750 ve 9.650 puanın ise destek seviyeleri olarak öne çıktığını kaydediyorlar.