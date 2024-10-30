“Borsa İstanbul 100 Endeksinde Trendler”

BUGÜN EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BIST 100 endeksine dahil şirketler arasında bugün dikkat çeken yükselişler gerçekleşti. En çok yükselen beş hisse ise şu şekilde belirlendi: MPARK, 340,50 TL ile artış göstererek +20,00 TL (+6,24%) değer kazandı. Ardından ARDYZ, 32,24 TL’den +1,64 TL (+5,36%) yükseldi. ADEL hissesinin değeri ise 39,34 TL ile +1,88 TL (+5,02%) artış sağladı. Cimsa hissesi 34,62 TL’den +1,64 TL (+4,97%) artış yaptı. Son olarak, BINHO hissesinin fiyatı 319,25 TL ile +14,50 TL (+4,76%) değer kazandı.

BUGÜN EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

BIST 100’de bugün en çok değer kaybeden beş hisse ise şöyle sıralandı: VAKBN, 20,86 TL ile -0,780 TL (-3,60%) düşüş gösterdi. FENER hissesinin fiyatı 99,00 TL ile -3,70 TL (-3,60%) azalırken, KONYA ise 6.875,00 TL ile -187,50 TL (-2,65%) geriledi. OBAMS, 36,84 TL’den -0,86 TL (-2,28%) değer kaybı yaşadı. FROTO hissesi 982,00 TL ile -22,00 TL (-2,19%) düşüş yaptı.

GENEL DURUM

Borsa İstanbul genelinde KIMMR, PATEK ve PKART tavan fiyatına ulaşarak en çok kazandıran hisseler olarak öne çıktı. Günün kaybettiren hisseleri ise PSDTC, IHAAS ve AVGYO oldu. Kaynak: BİST