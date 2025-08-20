Borsa İstanbul 11 Bin Bandını Aştı

BIST 100 ENDEKSİ YENİ REKOR ZİRVESİNDE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi, 22 Temmuz 2024’ten bu yana ulaştığı en yüksek seviyeye yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi ise yüzde 1,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında iletişim, yüzde 2,36’lık artışıyla en fazla kazandıran olurken, elektrik endeksi ise yüzde 0,28’lik düşüşle tek kaybettiren oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA YATIRIMCI BEKLENTİLERİ

Küresel piyasalarda, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların dikkatini çekiyor. BIST 100 endeksi, teknoloji endeksi öncülüğünde gerçekleşen genel alımların etkisiyle rekor seviyelere yakın bir şekilde günü tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi ve para ile banka istatistiklerinin yanı sıra, dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) gibi önemli verilerin izleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 seviyelerinin direnç, 11.000 ve 10.900 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.