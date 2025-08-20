Borsa İstanbul 11 Bin Bandını Aştı

BİST 100 ENDESİ REKOR SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 22 Temmuz 2024 tarihinden bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi ise yüzde 1,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan iletişim sektörü yüzde 2,36 artarken, elektrik sektörü yüzde 0,28 ile tek kaybettiren oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA YOĞUN GÜNDEM

Küresel piyasalarda, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların dikkatini çekiyor. BIST 100 endeksi, teknoloji endeksinin öncülüğünde yaygın alımların etkisiyle rekor seviyelere yakın bir seyirle günü tamamladı. Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi ve para ve banka istatistiklerinin yanı sıra, yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) gibi yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.

TEKNİK GÖZLEMLER

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 seviyelerinin direnç noktaları, 11.000 ve 10.900 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor. Bu bilgiler, yatırımcıların kısa vadeli stratejilerini belirlemede önemli bir rol oynayabilir.