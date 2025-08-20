Borsa İstanbul 11 Bin Bandını Aştı

BIST 100 ENDEKSİNDE YÜKSELİŞ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 22 Temmuz 2024’ten itibaren gördüğü en yüksek seviyeye ulaşıyor. Bankacılık endeksi yüzde 2,05 artarken, holding endeksi de yüzde 1,11 değer kazanıyor. Sektörde en fazla kazandıran endeksler arasında iletişim yüzde 2,36 ile öne çıkıyor, tek kaybettiren ise elektrik endeksi yüzde 0,28 düşüş yaşıyor.

KÜRESEL PİYASALAR VE YATIRIMCI ODAĞI

Küresel piyasalarda, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların dikkatini çekiyor. BIST 100 endeksi, teknoloji endeksinin liderliğinde geniş çaplı alımların etkisiyle rekor seviyelere yakın bir performans sergileyerek günü tamamlıyor.

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi ve para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) gibi önemli verilerin takip edileceğini aktarıyor. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 seviyelerinin direnç, 11.000 ve 10.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade ediyor.