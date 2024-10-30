“Borsa İstanbul 9 Bin Puanı Geçti”

BIST 100 ENDESİ YUKARI YÖNLÜ SEYİR GÖSTERİYOR

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününde yukarı yönlü bir grafik çiziyor. Endeks, günü %0,68 artışla 9.006,55 puandan kapatıyor. Borsa İstanbul genelinde işlem hacmi de dikkat çekici bir şekilde 69.2 milyar TL seviyesine ulaşıyor.

PİYASA BAŞLANGICI VE GÜN İÇİ DEĞİŞİMLER

Pazartesi günü 8.945,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bu güne 15,24 puan ve %0,17 artışla 8.961,03 puandan giriş yapıyor. Endeks, günün ilk yarısında %0,21 değer kazanarak 8.964,35 puana ulaşıyor. İlerleyen saatlerde artan alımlar sonucunda endeks, 9 bin puanın da üzerine çıkıyor.