More
Gündem

“Borsa İstanbul 9 Bin Puanı Geçti”

borsa-istanbul-9-bin-puani-gecti

BIST 100 ENDESİ YUKARI YÖNLÜ SEYİR GÖSTERİYOR

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününde yukarı yönlü bir grafik çiziyor. Endeks, günü %0,68 artışla 9.006,55 puandan kapatıyor. Borsa İstanbul genelinde işlem hacmi de dikkat çekici bir şekilde 69.2 milyar TL seviyesine ulaşıyor.

PİYASA BAŞLANGICI VE GÜN İÇİ DEĞİŞİMLER

Pazartesi günü 8.945,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bu güne 15,24 puan ve %0,17 artışla 8.961,03 puandan giriş yapıyor. Endeks, günün ilk yarısında %0,21 değer kazanarak 8.964,35 puana ulaşıyor. İlerleyen saatlerde artan alımlar sonucunda endeks, 9 bin puanın da üzerine çıkıyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Asgari Ücret Beklentileri Ne Düzeyde Olacak?

Asgari ücretli ve özel sektör çalışanları, Aralık'ta başlayacak maaş zammı görüşmelerini beklemekte. Yıl sonuna yaklaşırken, asgari ücret üzerine tahminler gündemde.
Flaş

“Ölümlü Kaza Sonrası Hayatı Karardı”

Yozgat Sorgun'da Hüsnü Erciyas'ın kardeşi Bahadır'a emanet ettiği araç kazada kullanıldı. Sonuç olarak, Hüsnü'nün mal varlığına haciz uygulandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.