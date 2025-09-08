Borsa İstanbul, Açığa Satış Kuralı

Borsa İstanbul’da açığa satışta yenilik

Borsa İstanbul’dan Kritik Duyuru

Borsa İstanbul AŞ, BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi hakkında önemli bir açıklama yaptı. Bu duyuru, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer aldı ve yatırımcıları bilgilendirdi.

BIST100’deki Önemli Değişim

Duyuruda, “Saat 10.01.59 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır.” ifadesi kullanıldı. Bu durum, yatırımcıların işlem stratejilerini etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.