Ekonomi

Borsa İstanbul, Açığa Satış Kuralı

borsa-istanbul-aciga-satis-kurali

Borsa İstanbul’da açığa satışta yenilik

Borsa İstanbul’dan Kritik Duyuru

Borsa İstanbul AŞ, BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi hakkında önemli bir açıklama yaptı. Bu duyuru, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer aldı ve yatırımcıları bilgilendirdi.

BIST100’deki Önemli Değişim

Duyuruda, “Saat 10.01.59 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır.” ifadesi kullanıldı. Bu durum, yatırımcıların işlem stratejilerini etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Byd, Macaristan Fabrikasını 2025’te Açıyor

Çinli otomotiv firması BYD, Macaristan'da 2025 yılına kadar elektrikli araç üretim tesisi kuracağını duyurdu.
Dünya

Trump’tan Yabancı Şirketlere Çağrı Yapıldı

ABD Başkanı Trump, ICE'in Hyundai-LG fabrikasına yaptığı baskın sonrası yabancı şirketleri göçmenlik yasalarına uymaya ve Amerikalı işçi istihdam etmeye davet etti. Güney Kore, duruma diplomatik yanıt verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.