Borsa İstanbul, CHP Sonrası Düştü

BORSADA YÜKSELİŞTEN DÜŞÜŞE GEÇİŞ

Borsa İstanbul, haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlamasına rağmen, daha sonra yönünü aşağı çevirdi. BIST100 endeksindeki kayıplar, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl kongresini iptal etmesinin ardından derinleşti. Düşüş, yüzde 5’i aşarak 31 Temmuz’dan bu yana elde edilen kazançların geri verilmesine yol açtı. Bankacılık endeksinde ise düşüş, yüzde 7’yi geçti.

GÜN SONU GÖRÜNTÜSÜ

Saat 16.12 itibarıyla BIST100 endeksi, yüzde 5,72 kayıpla 10.628 puanda hareket ederken, bankacılık endeksi aynı dakikalarda yüzde 7,86 düşüşle 15.043 puanda yer alıyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 seviyeleri destek, 11.400 ve 11.500 puan ise direnç konumunda bulunuyor. Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 11.279,95 puandan tamamladı.

AÇIK SATIŞTA YUKARI ADIM KURALI

Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak. Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle, pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerine yönelik bu kuralı devreye soktu.