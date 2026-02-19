Borsa İstanbul’da Banka Hisselerinde Sert Düşüşler

BORSADA HİSSELER DEVRİ KESİCİYE GİRİYOR

Borsa İstanbul, tarihi zirvesinden uzaklaşırken, bankacılık sektörü hisseleri tek tek devre kesici uygulamasına girmeye başladı. Yabancı yatırımcıların en çok tercih ettiği hisseler arasında yer alan Yapı Kredi Bankası, yüzde 4,68’lik bir düşüşle 41,16 liradan devre kesiciye girdi. Bir diğer büyük banka olan İş Bankası ise yüzde 4,22 oranında bir düşüş yaşadı ve 16,80 liradan işlemler durduruldu. Diğer bankaların hisselerinde de ciddi satışlar görülüyor ve bu hisseler devre kesici uygulamasının sınırında işlem görmeye devam ediyor.

DEVRE KESİCİ UYGULAMALARININ SÜRESİ

Borsada devre kesici, ani ve aşırı fiyat hareketlerini kontrol altına almak amacıyla uygulanan bir mekanizmadır. Devre kesicilerin hisse senetleri için belirlenmiş ortalama süreleri bulunmaktadır. Uygulama, en az 10 dakika, en fazla ise 30 dakika sürmektedir. Devre kesicinin tüm aşamaları tamamlandığında bu uygulama otomatik olarak sona eriyor.

İŞLEM SÜREÇLERİ NASIL İLERLİYOR?

Genel olarak, borsada devre kesicilerin uygulanmasından önce borsa yaklaşık 20 dakika boyunca işlemlere kapatılır. Bu sürenin ardından emir toplama süreci başlamakta ve bu süre 5 dakika olarak belirlenmektedir. Talep edilen fiyatlar değerlendirildikten sonra bir fiyat belirleniyor. Bu aşamadan sonra eşleştirmeler 5 dakika içinde gerçekleştiriliyor ve ardından borsa yeniden işleme açılıyor.

