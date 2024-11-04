Borsa İstanbul’da BIST 100 Düşüşte

BIST 100 ENDEKSİ DEĞER KAYBEDİYOR

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk bölümünde yüzde 1,28 oranında değer kaybı yaşayarak 8,772 puan seviyesine düşüyor. Cuma gününü 8.885 puandan kapatan BIST 100 endeksi, haftanın açılışında yüzde 0,25’lik bir düşüşle 8.862,49 puandan işlem görmeye başlıyor. Saat 13.30 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,28 puan azalarak 8,772 seviyesine geriliyor. Günkü işlemler sırasında endeksin en düşük 8.748, en yüksek ise 8.862 puanı gördüğü bildiriliyor.

ALTIN VE DÖVİZ PİYASALARI GÜNCEL DURUMU

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 3 bin 25 dolara yükselirken, İstanbul spot piyasasında dolar 34,33 liradan işlem görüyor. Euro’nun değeri ise 37,3145 lira olarak kaydediliyor. Uluslararası alanda altın fiyatlarının yüzde 0,24 artış göstermesi dikkat çekiyor.