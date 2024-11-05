Borsa İstanbul’da Güne Tepki Alımları!

BIST 100 ENDESKİ YENİ İŞLEM GÜNÜNE YÜKSELİŞLE GİRDİ

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, yeni işlem gününe yüzde 0,59’luk bir artışla 8.714,65 puandan başladı. Haftanın ilk işlem gününde ise endeks, %2,49 oranında değer kaybı yaşayarak 8.663 puan seviyesinde günü tamamladı. Gün içerisinde endeks, en düşük 8.611 seviyesini görürken, en yüksek 8.862 seviyesine ulaştı. Güne hafif bir negatif hareketle başlayan endeks, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrasında satışlarını hızlandırarak kritik 8.700 desteğinin altına gerileyip seansı kapattı.

BANKALARDAKİ BASKI DİKKAT ÇEKTİ

Yaşanan baskıya bankaların önderlik ettiğini belirtmek gerekir. Bankacılık sektörü, %4,83 oranında bir geri çekilme ile dikkat çekti. Hizmetler endeksi ise %1,61 değer kaybı ile genel olarak endekse kıyasla daha az bir zarar gördü. Buna ek olarak, işlem hacimlerinin 68 milyar TL ile zayıf seyretmeye devam ettiğini söylemekte fayda var.

TEKNİK ANALİZ DEĞERLENDİRMESİ

Ahlatcı Yatırım’ın endekse yönelik yaptığı teknik analizde, Borsa İstanbul 100 Endeksi’nde bugün 8.814 seviyesinin öncelikli direnç noktası olduğu ifade ediliyor. Bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda, 8.964 ve 9.066 seviyeleri direnç noktaları olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 8.562 öncelikli destek seviyesi olarak öne çıkarken, 8.461 ve 8.311 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak takip edilebilir. Direnç seviyeleri: 8.814 / 8.964 / 9.066 ve destek seviyeleri: 8.562 / 8.461 / 8.311 şeklinde aktarılıyor.