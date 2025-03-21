Borsa İstanbul’da İmamoglu Gözaltısı Etkisi

PİYASALARDA SERT SATIŞLAR GÖRÜLÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması, finansal piyasalarda ciddi bir etki yarattı. Borsa İstanbul’da (BIST) yaşanan sert satışlar, yatırımcılar arasında tedirginliğe neden oldu. Özellikle banka hisselerinde kayıplar oldukça büyük boyutlara ulaştı. BIST Banka Endeksi yüzde 8 düşerken, hafta başından itibaren bankacılık hisselerindeki toplam kayıp yüzde 25’i geçti.

Borsa İstanbul’un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi’nin devreye girmesine dair açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaşıldı. Açıklamada, “Saat 11:27:14 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasası’ndaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur” ifadelerine yer verildi.

PİYASALARDIR SİYASİ BELİRSİZLİKLERİN ETKİSİ

Bu gelişmeler, piyasalar üzerindeki siyasi belirsizliklerin etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Borsa İstanbul’da uygulanan Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, paniğe kapılan yatırımcıların zararını azaltmak için uygulanan bir güvenlik mekanizmasıdır. Bu sistem, ani fiyat hareketlerini kontrol altına almak ve yatırımcıların daha sağlıklı kararlar almasını sağlamak için hayata geçiriliyor. İmamoğlu soruşturmasının siyasi ve ekonomik etkileri yakın takibe alındıkça, yatırımcılar piyasanın yönünü belirlemek adına siyasi gelişmeleri ve ekonomik göstergeleri gözlemlemeye devam ediyor.