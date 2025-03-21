Borsa İstanbul’da Sert Düşüş ve Devre Kesinti

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASININ ETKİLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması, finansal piyasalarda önemli değişikliklere yol açtı. Borsa İstanbul’da sert satışlar yaşanırken, yatırımcılar arasında ciddi bir tedirginlik gözlemleniyor. Özellikle banka hisselerinde kayıplar dikkat çekici şekilde arttı. BIST Banka Endeksi yüzde 8 oranında düşerken, hafta başından beri bankacılık hisselerindeki toplam kayıp yüzde 25’i geçti.

PANİK VE GÜVENLİK MEKANİZMALARI

Borsa İstanbul’un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi’nin harekete geçmesine dair açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlandı. Açıklamada şöyle denildi: “Saat 11:27:14 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasası’ndaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.” Bu durum, piyasalardaki siyasi belirsizliklerin etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

TÜM GÖZLER SİYASİ GELİŞMELERDE

Borsa İstanbul’daki Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, paniğe kapılan yatırımcıların zararlarını minimize etmek amacıyla uygulanan bir güvenlik mekanizması olarak öne çıkıyor. Bu sistem, ani fiyat hareketlerini kontrol altına almayı hedefliyor ve yatırımcıların sağlıklı kararlar almasını sağlıyor. İmamoğlu üzerindeki soruşturmanın hem siyasi hem de ekonomik etkileri dikkatle izleniyor ve yatırımcılar, piyasalardaki yön belirlemek için siyasi gelişmeleri ve ekonomik göstergeleri takip etmeye devam ediyor.