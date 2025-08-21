Borsa İstanbul’da Tarihi Yükseliş

BORSADA TARİHİ REKOR

Yatırımcılar Borsa İstanbul’a yoğun ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 11 bin 252 puana kadar yükselen Borsa İstanbul, bugünkü işlemlerde yüzde 1.5 gibi bir primle 11 bin 301 puana çıkarak tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Böylece, 13 aylık bir aradan sonra rekor kırılmış oldu. Bu yükselişe bankacılık endeksi önderlik ediyor.

UZUN DÖNEM DURGUNLUĞUNU GERİDE BIRAKTI

Borsa İstanbul, 13 ay süren durgunluktan nihayet kurtulmuş durumda. Uzun süre boyunca borsa yatırımcıları kazanç elde edemezken, yüksek mevduat faizleri borsa yatırımlarına yönelimi azaltıyordu. Merkez Bankası’nın faizleri yavaş yavaş düşürme beklentisinin artması, Türk Lirası mevduatına olan ilgiyi azaltıp paranın diğer yatırım araçlarına kayması ihtimalini artırıyor. Önceden harekete geçen borsa yatırımcıları, uzun bir süre durağan seyir izleyen Borsa İstanbul’da pozisyon alarak yükselişi desteklemeye başladı.

Borsa İstanbul, 5 Kasım 2025 tarihinde son bir yılın en düşük seviyesi olan 8566 puanı görmüştü. Ancak bu seviyenin üzerine çıkarak kazanç sağlamaya başladı.

Yatırım fonlarına olan girişler de hızla artmakta. Profesyonel yatırım uzmanlarının liderlik ettiği bu fonlar, kazanç sağlamakta. Birçok yatırımcı, hisse yatırımı yerine fon yatırımlarına yönelmeyi tercih ediyor.