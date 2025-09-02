Ekonomi

Borsa İstanbul’da Yüzde 5 Düşüş Yaşandı

Borsa İstanbul, haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlamasına rağmen, sonrasında yönünü aşağıya çevirdi. BIST100 endeksinde yaşanan kayıplar, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl kongresinin iptal edilmesinin ardından derinleşti ve düşüş yüzde 5’in üzerine çıktı. Bu durum, 31 Temmuz’dan bu yana elde edilen kazançların geri verilmesine yol açtı. Bankacılık endeksindeki kayıplar ise yüzde 7’yi geçti. BIST100 endeksi saat 16.12 itibarıyla yüzde 5,72 kayıpla 10.628 puanda hareket ederken, bankacılık endeksi aynı dakikalarda yüzde 7,86 düşüşle 15.043 puanda yer aldı. Teknik açıdan bakıldığında, BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 seviyeleri destek, 11.400 ve 11.500 puan ise direnç konumunda bulunuyor. Önceki gün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, BIST 100 endeksini yüzde 0,07 değer kaybederek 11.279,95 puandan kapatmıştı.

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanabilecek. Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2’lik değişim nedeniyle, pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralının seans sonuna kadar geçerli olacağını duyurdu.

Gram Altın 4642 TL İle Zirveye Ulaştı

Altın, 2025 yılında kaydedilen en yüksek değerlerle dikkat çekiyor. Ons altın 3508 dolara ulaşırken, gram altın da 4642 TL’ye çıkarak tarihi bir zirve gerçekleştirdi. Yıllık artış ise yüzde 33’ü aştı.

