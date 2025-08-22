Borsa İstanbul’da Zarar Eden Şirketler

2025 İKİNCİ ÇEYREK BİLANÇO DÖNEMİ

Türkiye’de 2025’in ikinci çeyrek bilanço dönemi sona erdi. Bu süreçte, Borsa İstanbul’da tarihî bir zirve kaydedildi. Yılın ilk yarısında en büyük zararı yazan şirket ise Vestel Elektronik oldu.

EN ÇOK ZARAR EDEN ŞİRKETLER

2025’in ilk altı ayında en fazla zarar eden şirketler arasında sıralama şu şekilde gerçekleşti:

– Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı: 1 milyar 194 milyon TL

– Doğanlar Mobilya Grubu: 1 milyar 212 milyon TL

– Hektaş Ticaret: 1 milyar 244 milyon TL

– Kalyon Güneş Teknolojileri: 1 milyar 238 milyon TL

– Sabancı Holding: 1 milyar 365 milyon TL

– Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik: 1 milyar 413 milyon TL

– Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm: 1 milyar 492 milyon TL

– Çan 2 Termik: 1 milyar 876 milyon TL

– TAV Havalimanları Holding: 1 milyar 910 milyon TL

– Invesco Holding: 2 milyar 243 milyon TL

– Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı: 2 milyar 338 milyon TL

– Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret: 2 milyar 869 milyon TL

– Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi: 3 milyar 233 milyon TL

– Alarko Holding: 3 milyar 251 milyon TL

– Petkim Petrokimya Holding: 3 milyar 313 milyon TL

– Arçelik: 4 milyar 75 milyon TL

– Mogan Enerji Yatırım Holding: 4 milyar 244 milyon TL

– Sasa Polyester Sanayi: 8 milyar 837 milyon TL

– Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret: 12 milyar 641 milyon TL