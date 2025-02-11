Borsa İstanbul’dan Hedef Girişime Tedbir Kararı

KAP ÜZERİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 11 Şubat 2025 günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yönlendirilen bildirimde, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS) hisselerine yönelik olarak Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesindeki önlemlere dair bilgi verildi. Borsa İstanbul’un açıklaması, Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda yapılan uygulama ile ilgilidir.

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ HAKKINDA

Bu kapsamda, HDFGS.E paylarının 12/02/2025 tarihli işlemlerden itibaren, yani seansın başından başlayarak 11/03/2025 tarihli işlemlerin sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu olamayacağı belirtiliyor. Borsa İstanbul, bu önlemlerle piyasa istikrarını korumayı hedefliyor.

Kaynak: KAP