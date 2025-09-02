Borsa İstanbul Düşüş Yaşadı, Kural Getirildi

BORSADA YÜKSELİŞİN ARDINDAN DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul, haftanın ikinci işlem gününe başlangıçta bir yükselişle girdi fakat sonrasında yönünü aşağı çevirdi. BIST100 endeksinde yaşanan kayıplar, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl kongresinin iptal edilmesinin ardından daha da derinleşti ve düşüş yüzde 5’in üzerine çıktı. Böylelikle, 31 Temmuz’dan bu yana elde edilen kazançlar geri verilmiş oldu.

Bankacılık endeksinde düşüş ise yüzde 7’yi geçti. Saat 16.12 itibarıyla BIST100 endeksi yüzde 5,72 kayıpla 10.628 puanda seyrediyor. Bankacılık endeksi bu sırada yüzde 7,86 düşüşle 15.043 puanda bulunuyor. Teknik açıdan BIST100 endeksinde 11.200 ve 11.100 seviyeleri destek, 11.400 ve 11.500 puan ise direnç konumunda yer alıyor. Önceki gün ise, Borsa İstanbul’da BIST100 endeksi satış ağırlıklı bir seyir izlemiş ve yüzde 0,07 değer kaybederek 11.279,95 puandan günü tamamlamıştı.

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİNDE YENİ KURAL

Borsa’da açığa satış işlemleri için seans sonuna kadar yukarı adım kuralı getirildi. Borsa İstanbul AŞ, BIST100 endeksindeki yüzde 2’lik değişim sebebiyle, pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralının uygulamaya konulacağını bildirdi.