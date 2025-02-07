Borsa İstanbul Düşüşle Açılış Yaptı

GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul BIST100 endeksi yeni güne %0,03 oranında 2,64 puan düşüşle 9.839,51 puandan giriş yaptı. Dünkü işlem günü ise endeks, 63,04 puan artışla 9.782 puandan başlamıştı. Gün sonunda, %1,26 oranında değer kazanımı sağlayarak 9.842 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Endeks, gün içerisinde 9.780-9.866 aralığında bir hareketlilik sergiledi. Borsa İstanbul, 93,6 milyar TL’lik işlem hacmi ile günü tamamladı. Toplam 74 şirket pozitif bir kapanış yaparken, 23 şirket ise negatif bir sonuçla günü sonlandırdı.

SEKTÖRLERİN DURUMU

En çok değer kazanan sektör endeksi “Madencilik, Finansal Kiralama-Faktoring ve Ulaştırma” olurken, en çok değer kaybeden sektör endeksi ise “Sigortacılık ve Aracı Kurumlar” olarak belirlendi. Endekste puan bazında en fazla pozitif katkı sağlayan hisseler Türk Havayolları, BİM Mağazaları ve Ereğli Demir Çelik olurken, en yüksek negatif etkiyi Akbank, Vakıfbank ve Anadolu Sigorta hisse senetleri gerçekleştirdi. Güne tepki alımları ile başlayan endeks, gün boyunca alım yönlü hareketini sürdürdü ve 22 ile 50 günlük ortalamalara daha da yaklaşmış oldu.

TEKNİK DEĞERLENDİRME

Bulls Yatırım’ın günlük endeks değerlendirmesinde şu tespitler yapıldı: “Endeksi teknik açıdan değerlendirdiğimizde, geri çekilmelerde kısa vadeli yükselen trend desteği (9.775) seviyesini takip etmekteyiz. Bu desteğin aşağı yönlü hacim destekli geçilmesi durumunda 9.660-9.560 destek seviyeleri geri çekilme olabileceğini tahmin etmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerin devamı açısından ilk etapta 22 günlük EMA (9.924) seviyesinin üzerine yerleşme olması gerektiğini düşünmekteyiz. Teknik bakımdan 22 günlük EMA (9.924) seviyesinin üzerinde alımlar artabilir, 10.000 seviyesi ara direnç olmak üzere 10.160 yatay direnç bölgesi yeniden gündeme gelebilir.”