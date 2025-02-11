Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı

BIST100 ENDİKSİ GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul’da BIST100 endeksi, güne yüzde 0,06 düşüşle 9.840 puandan işlem görmeye başladı. Bir önceki günde ise BIST 100, %0,10 artışla 9.845,85 puan seviyesinde günü tamamlamıştı. Endekste toplam işlem hacmi 84,6 milyar TL olarak kaydedildi. Önceki kapanışa oranla, mali endeks %0,71, sanayi endeksi %0,73, teknoloji endeksi %3,18 ve hizmetler endeksi ise %0,66 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 30’u değer kazanırken, 70’i değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Akbank, Koç Holding, Erdemir ve Aselsan yer aldı. Bulls Yatırım’ın teknik görünüm raporunda, “Gün içi geri çekilmelerde 9.830 – 9.790 – 9.725 puan seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 9.870 – 9.900 – 9.936 direnç seviyeleri olarak izlenebilir” açıklamaları belirtildi.