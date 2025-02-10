Borsa İstanbul Güne Pozitif Başladı

BİST100 ENDKESİ GÜNE ARTILARLA BAŞLADI

Borsa İstanbul BIST100 endeksi, güne %0,10 artışla 10,41 puan yükselerek 9.962,07 puandan başladı. Cuma günü kapanışını %1,11 artışla 9.951,65 puanda tamamladı. Endekste işlem hacmi 103,0 milyar TL olarak kaydedildi.

Önceki kapanışa göre, mali endeksi %0,41, sanayi endeksi %1,46, teknoloji endeksi %0,54 ve hizmetler endeksi %1,53 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 81’i değer kazanırken, 18’i değer kaybetti. Günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları, Akbank, Erdekimr, Koç Holding ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

TANZİM VE TEKNİK ANALİZ

Bulls Yatırım’ın günlük teknik analiz değerlendirmesinde ise şu bilgiler veriliyor: “Teknik görünüme baktığımızda gün içi geri çekilmelerde 9.927 – 9.855 – 9.560 puan seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 10.000 – 10.160 – 10.250 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.”