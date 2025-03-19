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Borsa İstanbul İkinci Kez Devre Kesti

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BORSA İSTANBUL’DA DEVRE KESİLDİ

Borsa İstanbul, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7’yi geçmesiyle ikinci kez devre kesti. Bu durum sonucunda işlemler geçici olarak durduruldu. Yapılan açıklamada, “Saat 14.08.10 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur” ifadelerine yer verildi.

İŞLEMLERİN DEVAM ZAMANI

Borsa’da sürekli işlemlerin 14.38 itibarıyla başlaması bekleniyor. Bu tür kayıpların yaşanması, yatırımcıları yakından ilgilendiren bir konu olarak değerlendiriliyor.

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